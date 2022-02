Call of Duty Next: Infinity Ward Shooter wieder Cross-Gen laut Gerücht

Autor:, in / Call of Duty Next

Infinity Ward arbeitet fleißig am nächsten Call of Duty-Spiel für das Jahr 2022. Weitere offizielle Details sind bisher nicht bekannt.

Nun meldete sich der Leaker Tom Henderson zu Wort und gab bekannt, dass auch Call of Duty 2022 für Last- und Current-Gen-Konsolen erscheinen werden. Somit wird der Call of Duty-Shooter von Infinite Ward wieder auf Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 spielbar sein.