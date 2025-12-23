Call of Duty: Next: Infinity Ward sorgt für Gesprächsstoff mit kryptischer Feiertagsbotschaft

Infinity Ward hat sich kurz vor Jahresende mit einer kurzen, aber bemerkenswerten Nachricht an seine Community gewandt.

Das Studio wünscht allen Spielern eine großartige Feiertagssaison und kündigt an, sich 2026 wieder zu melden. Besonders Aufmerksamkeit erregt jedoch der Satz: Don’t believe everything you read on the Internet.

Diese Aussage sorgt in der Gaming‑Community für reichlich Gesprächsstoff. In den vergangenen Wochen kursierten zahlreiche Gerüchte rund um zukünftige Projekte des Studios, mögliche Veröffentlichungspläne und interne Entwicklungen. Infinity Wards Kommentar wirkt wie eine direkte Reaktion darauf – ohne jedoch konkrete Themen zu bestätigen oder zu dementieren.