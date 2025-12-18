Call of Duty: Next: Insider GhostOfHope liegt schon wieder komplett daneben

Die jüngsten Gerüchte rund um Call of Duty 2027 haben für Aufsehen gesorgt. Während der bekannte Leaker GhostOfHope behauptete, dass der kommende Titel im späten 20. Jahrhundert angesiedelt sei und die Zeit der 1990er und frühen 2000er Jahre thematisiere, widerspricht nun ein offizieller Bericht von CharlieIntel dieser Darstellung.

Demnach wird das neue Spiel von Sledgehammer Games nicht in der Vergangenheit spielen, sondern als eigenständiges Sub-Franchise im modernen Setting angesiedelt sein.

CharlieIntel veröffentlichte dazu einen Tweet, der die Spekulationen klarstellt und bestätigt, dass die Informationen von GhostOfHope nicht zutreffen.

Damit reiht sich Sledgehammer Games als zweites Studio ein, das öffentlich auf Gerüchte von GhostOfHope reagiert. Zuvor hatte bereits Infinity Ward Stellung zu angeblichen Leaks über ein mögliches Modern Warfare 4 bezogen.