Call of Duty: Next: Insider GhostOfHope liegt schon wieder komplett daneben

Die jüngsten Gerüchte rund um Call of Duty 2027 haben für Aufsehen gesorgt. Während der bekannte Leaker GhostOfHope behauptete, dass der kommende Titel im späten 20. Jahrhundert angesiedelt sei und die Zeit der 1990er und frühen 2000er Jahre thematisiere, widerspricht nun ein offizieller Bericht von CharlieIntel dieser Darstellung.
Demnach wird das neue Spiel von Sledgehammer Games nicht in der Vergangenheit spielen, sondern als eigenständiges Sub-Franchise im modernen Setting angesiedelt sein.
CharlieIntel veröffentlichte dazu einen Tweet, der die Spekulationen klarstellt und bestätigt, dass die Informationen von GhostOfHope nicht zutreffen.
Damit reiht sich Sledgehammer Games als zweites Studio ein, das öffentlich auf Gerüchte von GhostOfHope reagiert. Zuvor hatte bereits Infinity Ward Stellung zu angeblichen Leaks über ein mögliches Modern Warfare 4 bezogen.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Insider“ halt, ich halte mich da dann lieber an Aussagen der Publisher und Entwickler, auch wenn man da dann etwas länger warten muss
Man wird sehen was passiert, von Spekulationen lasse ich mich nicht mitreißen.
Also ich bin zwar kein Insider was COD angeht,aber wir können uns sicher sein das es in nächsten COD defenitiv Waffen geben wird 😎👌🏼
Folgt mir für mehr solcher Fakten🤣😉
Hauptsache er hat Klicks und Kohle bekommen.
Ein Insider sagt, dass die Infos eines anderen Insiders nicht korrekt sind und er andere Sachen gehört hat. Und ihr stellt das als Fakt hin? Hach…
Somit bitte alle Gerüchte von GhostOfHope nicht mehr Public machen. Danke.