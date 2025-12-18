Call of Duty: Next: Insider GhostOfHope liegt schon wieder komplett daneben

26 Autor: , in News / Call of Duty: Next
Übersicht
Image: Activision Blizzard

Call of Duty 2027 enthüllt: GhostOfHope liegt komplett daneben – neues Franchise im Modern-Era!

Die jüngsten Gerüchte rund um Call of Duty 2027 haben für Aufsehen gesorgt. Während der bekannte Leaker GhostOfHope behauptete, dass der kommende Titel im späten 20. Jahrhundert angesiedelt sei und die Zeit der 1990er und frühen 2000er Jahre thematisiere, widerspricht nun ein offizieller Bericht von CharlieIntel dieser Darstellung.

Demnach wird das neue Spiel von Sledgehammer Games nicht in der Vergangenheit spielen, sondern als eigenständiges Sub-Franchise im modernen Setting angesiedelt sein.

CharlieIntel veröffentlichte dazu einen Tweet, der die Spekulationen klarstellt und bestätigt, dass die Informationen von GhostOfHope nicht zutreffen.

Damit reiht sich Sledgehammer Games als zweites Studio ein, das öffentlich auf Gerüchte von GhostOfHope reagiert. Zuvor hatte bereits Infinity Ward Stellung zu angeblichen Leaks über ein mögliches Modern Warfare 4 bezogen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Next

26 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Berrylona 14460 XP Leetspeak | 18.12.2025 - 10:16 Uhr

    „Insider“ halt, ich halte mich da dann lieber an Aussagen der Publisher und Entwickler, auch wenn man da dann etwas länger warten muss

    0
  2. BasDom 27020 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.12.2025 - 10:22 Uhr

    Man wird sehen was passiert, von Spekulationen lasse ich mich nicht mitreißen.

    0
  3. ShadowTerror90 61950 XP Stomper | 18.12.2025 - 10:24 Uhr

    Also ich bin zwar kein Insider was COD angeht,aber wir können uns sicher sein das es in nächsten COD defenitiv Waffen geben wird 😎👌🏼

    Folgt mir für mehr solcher Fakten🤣😉

    1
  5. -Ark- 9980 XP Beginner Level 4 | 18.12.2025 - 10:39 Uhr

    Ein Insider sagt, dass die Infos eines anderen Insiders nicht korrekt sind und er andere Sachen gehört hat. Und ihr stellt das als Fakt hin? Hach…

    0
  6. Jabinger 63450 XP Romper Stomper | 18.12.2025 - 10:52 Uhr

    Somit bitte alle Gerüchte von GhostOfHope nicht mehr Public machen. Danke.

    0

Hinterlasse eine Antwort