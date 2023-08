Call of Duty: Next: Kampagne zum Brettspiel gestartet

Die Kickstarter-Kampagne zu Call of Duty: The Board Game ist ab sofort online.

Heute beginnt ein episches Schlachtfeld-Erlebnis, denn die Kickstarter-Kampagne zum offiziellen Call of Duty: The Board Game wurde gestartet.

Die Verantwortlichen berichten: „Wir freuen uns, dass Sie sich unserer Kampagne anschließen und sich auf eine adrenalingeladene Reise begeben. Unterstützen Sie uns noch heute, damit wir den bestmöglichen Start hinlegen können!“

Erlebt das hochgelobte Call of Duty-Gameplay wie nie zuvor, direkt auf eurer Tischplatte! Nehmt an taktischen Gefechten auf authentischen Call of Duty-Karten teil und spielt legendäre Operatoren wie Ghost Riley und Captain Price.

Bereitet euch darauf vor, euren Trupp anzuführen, Strategien zu entwickeln und eure Feinde frontal zu bekämpfen. Wartet nicht – sichert euch euren Platz auf dem Schlachtfeld und sichert euch jetzt das ultimative Call of Duty-Abenteuer am Tabletop.