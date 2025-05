Call of Duty: Next: Limitierte Events werden nicht kostenpflichtig

Das Gerücht um kostenpflichtige limitierte Events in Call of Duty 2025 ist falsch.

Anfang der Woche haben wir über mögliche Events im diesjährigen Call of Duty berichtet, die hinter einer Paywall verschlossen sein könnten.

Laut dem Gerücht des bekannten Call of Duty-Leakers TheGhostofHope sollen einige Events bzw. Modi im Mehrspieler mit besonderen Belohnungen nur über den kostenpflichtigen Premium Battle Pass zugänglich sein.

Doch an diesem Gerücht ist offenbar nichts dran.

So schreibt charlieINTEL als Update, dass an zeitlich begrenzten Modi im Battle Pass falsch sei und „für Call of Duty 2025 nicht der Fall“ sein wird.