Call of Duty Next: Modern Warfare 2 erscheint im Oktober laut Gerücht

Call of Duty: Vanguard ist der neuste Teil der Shooter-Reihe von Activision, der Anfang November 2020 erschien. Und auch in diesem Jahr weicht der Publisher nicht von seiner jährlichen Routine ab und wird voraussichtlich den nächsten Ableger veröffentlichen.

Wie der vorwiegend für Battlefield-Neuigkeiten bekannte Insider Tom Henderson schreibt, erwartet er die Ankündigung des neuen Call of Duty in diesem Sommer. Dabei soll es sich um Call of Duty: Modern Warfare 2 und damit einen Nachfolger des Soft Reboots aus dem Jahr 2019 handeln.

Henderson habe außerdem gehört, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 wegen der schlechten Verkaufszahlen von Call of Duty: Vanguard im Oktober 2022 erscheinen könnte. Gefolgt von einem großen Update für Call of Duty: Warzone kurz nach Release.

TheMW2Ghost, ein weiterer Insider, habe zur Enthüllung und Veröffentlichung dasselbe gehört.

Yep. I have heard the same on this regarding reveal and release. https://t.co/wf40OjfvTR — MW2 OG (@TheMW2Ghost) January 13, 2022