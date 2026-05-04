Call of Duty: Next: Modern Warfare 4 erscheint nicht für PS4 und Xbox One – Gerücht

Mehrere verlässliche Leaker berichten übereinstimmend, dass der kommende Infinity‑Ward‑Titel Call of Duty: Modern Warfare 4 vollständig auf Last‑Gen‑Konsolen verzichtet. Damit widersprechen sie jüngsten Gerüchten, die von Playtests auf der PlayStation 4 sprachen.
Interne Testphasen und frühe Alpha‑Sessions haben bereits begonnen, laufen laut den Berichten jedoch ausschließlich auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Die Hinweise deuten klar darauf hin, dass Modern Warfare 4 technisch vollständig auf aktuelle Hardware ausgelegt wird und keine Abwärtsversion erhält.
Die Entscheidung markiert einen deutlichen Generationssprung für die Reihe. Während frühere Ableger noch für Last Gen erschienen, konzentriert sich Infinity Ward nun offenbar auf moderne Systeme, um neue Technologien und höhere Leistungsreserven auszuschöpfen. Details zu den Inhalten der laufenden Tests wurden nicht bekannt.
Aktuell wird ein Release im Jahr Oktober 2026 erwartet. Der nächste Call of Duty-Titel wurde offizielle noch nicht angekündigt.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist mal Zeit die alten Zöpfe abzuschneiden.
Ob die dann auch die Speicheroptimierung von Sony und MS Anwenden? 😅🫠
Janu… Irgendwann lohnt es sich halt nicht mehr. Bis dahin sind sie aktuellen Konsolen 6 Jahre alt.
Ja, dann werden wohl wieder etliche PS5 und einige Series X/S-Konsolen im Weihnachtsgeschäft über die Ladentheke gehen, weil die Last Gen-CoD Gamer upgraden müssen.
Mal schauen wann EA Sports FC und Co nachziehen müssen.
Naja irgendwann muss es ja passieren
Längst überfällig. Die letzten Teile waren auf den alten Konsolen eine Zumutung
Gott Sei Dank, die alte Hardware der letzen Generation hält die Spiele nur zurück. Nach fast 6 Jahren wurde das aber auch wirklich mal Zeit. XBOX kann zum Jahresende etliche Bundles entweder mit CoD MW4 oder GTA VI und der XBOX Series anpreisen.
Praktisch gesehen sollten sie das zu jedem großen release dieses Jahre machen angefangen mit Forza Horizon 6 in zwei Wochen. Dann ein Halo Bundle, eins für Fable, eins für Gears usw. Wenn Sie ihre Konsolen nicht anbieten, kann sie natürlich auch keiner kaufen.
Wird der Reihe gut tun, wobei es grafisch / technisch auch bisher kaum Wünsche offen gelassen hat.