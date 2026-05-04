Call of Duty: Next: Modern Warfare 4 erscheint nicht für PS4 und Xbox One – Gerücht

Call of Duty: Modern Warfare 4 setzt laut aktuellen Berichten auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Mehrere verlässliche Leaker berichten übereinstimmend, dass der kommende Infinity‑Ward‑Titel Call of Duty: Modern Warfare 4 vollständig auf Last‑Gen‑Konsolen verzichtet. Damit widersprechen sie jüngsten Gerüchten, die von Playtests auf der PlayStation 4 sprachen.

Interne Testphasen und frühe Alpha‑Sessions haben bereits begonnen, laufen laut den Berichten jedoch ausschließlich auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Die Hinweise deuten klar darauf hin, dass Modern Warfare 4 technisch vollständig auf aktuelle Hardware ausgelegt wird und keine Abwärtsversion erhält.

Die Entscheidung markiert einen deutlichen Generationssprung für die Reihe. Während frühere Ableger noch für Last Gen erschienen, konzentriert sich Infinity Ward nun offenbar auf moderne Systeme, um neue Technologien und höhere Leistungsreserven auszuschöpfen. Details zu den Inhalten der laufenden Tests wurden nicht bekannt.

Aktuell wird ein Release im Jahr Oktober 2026 erwartet. Der nächste Call of Duty-Titel wurde offizielle noch nicht angekündigt.