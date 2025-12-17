Call of Duty: Next: Modern Warfare 4-Gerüchte um Multiplayer-Klon

Leaker berichtet von nahezu identischem Multiplayer-Build in Call of Duty: Modern Warfare 4, der aus Modern Warfare II stammen soll.

Gerüchte um ein mögliches Call of Duty: Modern Warfare 4 von Infinity Ward sorgen derzeit für Gesprächsstoff.

Laut einem Leak, den Insider Gaming aufgegriffen hat und der auf Angaben des als verlässlich geltenden Leakers TheGhostOfHope zurückgeht, soll der Mehrspielermodus des mutmaßlichen Titels für 2026 in weiten Teilen eine nahezu identische Kopie von Call of Duty: Modern Warfare II (2022) sein.

Demnach gleiche das aktuelle Multiplayer-Build im Kern dem Vorgänger, mit Ausnahmen wie dem Wegfall eines Perk-Ladesystems und geringeren Strafen beim Zielen aus der Hüfte beziehungsweise beim Rutschen.

Zudem gebe es tonnenweise visuelle Rückstoß-Effekte an den Waffen, wie schon bei Modern Warfare II, behauptet die Quelle.

Konkrete Aussagen von Infinity Ward zu einem neuen Teil der Reihe gibt es bislang nicht. Das Studio meldete sich zuletzt lediglich mit weihnachtlichen Grüßen und mahnte Fans, nicht alles zu glauben, was im Internet kursiert, bevor es seine Social‑Media‑Kanäle für die Feiertage ruhen ließ.