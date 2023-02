Call of Duty: Next: Modern Warfare II Nachfolger für 2023 geplant laut Bericht

Call of Duty: Modern Warfare II steckt gerade erst in seiner zweiten Season. Doch naturgemäß sind Shooter-Fans daran interessiert, was für ein Call of Duty als Nächstes folgt.

Im Falle von Call of Duty 2023 gab es verschiedene Gerüchte, darunter, dass ein vollwertiges Spiel auch in diesem Jahr inklusive einer Kampagne erscheinen soll.

Jason Schreier von Bloomberg hat das Thema und die Gerüchte aufgegriffen und ergänzende Details geliefert bzw. vorherige bestätigt. Demnach soll das Call of Duty ein Nachfolger zum aktuellen Modern Warfare II sein. Allerdings wird es keine 3 im Namen tragen.

Call of Duty 2023 wird Karten für den Multiplayer enthalten, aber auch eine eigene Kampagne. Diese knüpft an Modern Warfare II an. Entwickelt wird sie zwar von Treyarch, doch Infinity Ward beaufsichtigt bzw. unterstützt das Projekt.

Durch die schlechtere Performance von Call of Duty: Vanguard im Jahr 2021, habe man zunächst nur eine Erweiterung für dieses Jahr geplant. Der Publisher nahm an, dass Spieler eine jährliche Veröffentlichung so langsam ermüdend finden. Doch nach dem großen Erfolg von Black Ops Cold War hab man die Richtung in ein vollwertiges Spiel geändert.

Karten aus Modern Warfare II könnten ebenfalls im Nachfolger übernommen werden, wie es in dem Bericht von Schreier heißt. Details dazu gibt es aber nicht.

Angeblich macht man sich auch Gedanken darüber, nur alle zwei Jahre ein Call of Duty auf den Markt zu bringen. Dabei könnten sich die Reihen Modern Warfare und Black Ops abwechseln.