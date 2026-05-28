Call of Duty: Next: Mysteriöser Livestream entfacht Spekulationen um Modern Warfare 4 Reveal

Ein neuer mysteriöser Livestream rund um Call of Duty hat Spekulationen innerhalb der Community ausgelöst. Offizielle Informationen zum Inhalt des Streams gibt es bislang noch nicht.
Aktuell gehen jedoch zahlreiche Fans davon aus, dass möglicherweise Call of Duty: Modern Warfare 4 enthüllt werden könnte. Eine Bestätigung dafür steht derzeit allerdings aus.
Der laufende Stream selbst zeigt bislang keine konkreten Gameplay-Szenen oder offiziellen Ankündigungen, sorgt aber bereits für intensive Diskussionen innerhalb der Community. Besonders die aktuelle Timing-Situation heizt die Erwartungen an, da sich die jährliche Enthüllungsphase der Reihe nähert.
Ob tatsächlich ein neues Modern Warfare angekündigt wird oder eine andere Überraschung geplant ist, bleibt bislang offen. Bis zu einer offiziellen Bestätigung sollten die aktuellen Hinweise daher weiterhin als Spekulation betrachtet werden.
Möglicherweise wird heute das offizielle Logo und der Spielname bekannt gegeben, mit einer offiziellen Enthüllung beim Xbox Games Showcase.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Scheint diesmal nach Kore zu gehen.
Hoffentlich keine Vollkatastrophe mehr wie BO7.
Bin Day 365 dabei im Game Pass.😄
Oha, geht’s wohl nach Südkorea. Bitte lass es Modern Warfare 4 sein. Möchte unbedingt wissen wie’s nach dem Vorgänger weitergeht.
Bei Infinity Ward gehe ich ohne Erwartungen ins Spiel. Soll einfach nur besser als bo7 sein. Wenn sie das nicht schaffen ist das Spiel eh Kacke
Werde sowieso erstmal Pause machen mit CoD, werde aber trotzdem beobachten wie es wird.
😴😴😴
Activision, wie wäre es mal mit Revival älterer Marken.
Ich benötige auch dieses COD nicht
MW4 sollte eigentlich ganz gut werden, vermute ich – zumal Microsoft aus dem Debakel um BO7 gelernt haben soll.