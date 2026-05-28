Call of Duty: Next: Mysteriöser Livestream entfacht Spekulationen um Modern Warfare 4 Reveal

Ein neuer mysteriöser Livestream rund um Call of Duty hat Spekulationen innerhalb der Community ausgelöst. Offizielle Informationen zum Inhalt des Streams gibt es bislang noch nicht.

Aktuell gehen jedoch zahlreiche Fans davon aus, dass möglicherweise Call of Duty: Modern Warfare 4 enthüllt werden könnte. Eine Bestätigung dafür steht derzeit allerdings aus.

Der laufende Stream selbst zeigt bislang keine konkreten Gameplay-Szenen oder offiziellen Ankündigungen, sorgt aber bereits für intensive Diskussionen innerhalb der Community. Besonders die aktuelle Timing-Situation heizt die Erwartungen an, da sich die jährliche Enthüllungsphase der Reihe nähert.

Ob tatsächlich ein neues Modern Warfare angekündigt wird oder eine andere Überraschung geplant ist, bleibt bislang offen. Bis zu einer offiziellen Bestätigung sollten die aktuellen Hinweise daher weiterhin als Spekulation betrachtet werden.

Möglicherweise wird heute das offizielle Logo und der Spielname bekannt gegeben, mit einer offiziellen Enthüllung beim Xbox Games Showcase.