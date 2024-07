Call of Duty: Next: Neue Show findet Ende August statt

Im neuen Call of Duty-Podcast wurde in einer versteckten Botschaft mitgeteilt, dass das neue Call of Duty: Next Event Ende August stattfinden wird.

In dem auf „X“ veröffentlichten Tweet von dem Nutzer „CharlieIntel“, der für seine News rund um Call of Duty bekannt ist, geht hervor, dass die Call of Duty: Next Show am 28. August beginnt. Somit startet diese nur zwei Tage vor dem offiziellen Start der Vorbesteller-Beta von Call of Duty: Black Ops 6.

Verfolgen könnt ihr das ganze vermutlich dann live am 28. August auf dem Offiziellen Twitch Kanal oder YouTube Kanal von Call of Duty. Hier werdet ihr womöglich die noch fehlenden Informationen zum neusten Teil der Reihe, Warzone und wie es in Zukunft mit Call of Duty weitergeht, bekommen. Eine offizielle Meldung steht derzeit noch aus.

In der ersten Folge des offiziellen Podcasts: „COD POD“ könnt ihr euch jetzt schon anhören, was euch in Call of Duty: Black Ops 6 erwartet.

Hier gibt es noch einmal den Reveal-Trailer für euch: