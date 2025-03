Call of Duty: Next: Neuer Shooter könnte für Xbox One und PS4 erscheinen

​Berichten zufolge plant Activision, den kommenden Call of Duty-Titel auch für die PlayStation 4 und Xbox One zu veröffentlichen, obwohl diese Konsolen bereits über zehn Jahre alt sind.

Diese Entscheidung könnte darauf abzielen, die umfangreiche Nutzerbasis der älteren Konsolen zu berücksichtigen. Allerdings äußern einige Fans Bedenken, dass die Unterstützung der veralteten Hardware die Weiterentwicklung und das volle Potenzial neuer Spiele einschränken könnte.

„Quellen zufolge könnte Call of Duty 2025 immer noch für PS4 und Xbox One erscheinen. Die Unterstützung der letzten Generation im Jahr 2025 ist eine wilde Entscheidung, aber soweit wir gehört haben, ist das Spiel für die alten Konsolen in der Entwicklung.“

„Dies könnte ein Grund dafür sein, warum es in Warzone nicht zwei große Karten gleichzeitig geben kann.“