Call of Duty Next: Neuer Teil könnte Call of Duty WWII: Vanguard heißen

Der diesjährige Teil der beliebten Call of Duty-Shooter-Reihe könnte den Namen Call of Duty WWII: Vanguard tragen.

Das nächste Spiel aus der Call of Duty-Reihe wird für Ende dieses Jahres erwartet. Bislang hüllt sich Publisher Activision in Schweigen, was die Gerüchteküche aber anheizt.

Den neusten Gerüchten zufolge lautet der Name des Spiels Call of Duty WWII: Vanguard. Bei dem Namen soll es sich aber wohl nur um den Arbeitstitel handeln. Hier könnte es also noch eine finale Änderung geben.

Offen ist derzeit noch, welcher Entwickler die Zügel für das diesjährige Shooter-Erlebnis in die Hand nimmt. Schon im Februar wurde berichtet, dass Call of Duty 2021 von Sledgehammer Games entwickelt wird. Offiziell ist das allerdings nicht.

Weiterhin wird gemunkelt, dass das Spiel in den 1950er Jahren spielt. Das würde allerdings gegen ein Setting im Zweiten Weltkrieg sprechen, der bekanntlich 1945 endete und durch den vorläufigen Titel suggeriert wird. Möglich wäre es, dass der Shooter während und nach dem Zweiten Weltkrieg spielt und in den Koreakrieg wechselt.

Das sind aber alles ohnehin nur reine Spekulationen.

In den kommenden Wochen und Monaten wird Activision das neue Call of Duty offiziell enthüllen.