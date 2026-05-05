Call of Duty: Next: Offiziell: Nächster Teil erscheint nur für Current-Gen

Call of Duty‑Reihe macht Schluss mit Last‑Gen – Microsoft bestätigt klare Plattform‑Ausrichtung für aktuelle Konsolen.

Über den offiziellen X‑Account von Call of Duty wurde der nächste Teil der Shooter‑Reihe offiziell bestätigt. Gleichzeitig reagierte man auf die kursierenden Gerüchte rund um eine mögliche PlayStation‑4‑Version und stellte klar, dass diese nicht zutreffen.

Die Aussage lautete, dass der kommende Ableger nicht für PS4 entwickelt wird.

Damit endet die Unterstützung der vorherigen Konsolengeneration. Xbox One und PlayStation 4 werden nicht mehr berücksichtigt, während die Entwicklung vollständig auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 ausgerichtet ist.

Activision hat den nächsten Teil der Reihe bislang nicht angekündigt. Der Release wird für Oktober 2026 erwartet.