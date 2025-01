Call of Duty: Next: Rätselraten um Hauptentwickler 2025 geht weiter

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Activision hat nach wie vor keine offiziellen Neuigkeiten von Call of Duty 2025 veröffentlicht. Zugegeben, erst kürzlich ist von Treyarch und Raven Software Call of Duty: Black Ops 6 erschienen.

Trotzdem macht sich die Gaming-Community weiterhin Gedanken darüber, wer in diesem Jahr der Hauptentwickler des nächsten Call of Duty-Teils sein wird. Was bereits bekannt ist: Sledgehammer Games sollte ursprünglich Call of Duty 2025 entwickeln.

Das Studio lehnte diese Aufgabe aufgrund der Erfahrung mit der kurzen Entwicklungszeit von Modern Warfare 3, die angeblich nur 16 Monate betrug, ab. Aktuell gibt es also keinen festgelegten Hauptentwickler für Call of Duty 2025.

Gerüchten zufolge könnte Activision als Hauptentwickler Treyarch und die High Moon Studios festlegen. Allerdings würde Activision damit den Erscheinungsrhythmus verändern, da Treyarch erst kürzlich einen Call of Duty-Teil auf den Weg gebracht hat.

Außerdem gibt es eine vermeintlich hohe Zahl an neuen Stellenausschreibungen als Position Conzept Artist, die vermuten lassen, dass sie sich auf ein neues Projekt vorbereiten. Bei den High Moon Studios werden überraschenderweise Mitarbeiter für ein Open-World-Game oder -IP gesucht.

Dies passt nicht zum typischen linearen Gameplay-Stil der Call of Duty-Reihe. Es könnte mehrere mögliche Erklärungen für diese unerwartete Stellenausschreibung geben: High Moon Studios könnte an einem neuen, bisher nicht angekündigten Projekt arbeiten, das sich vom Call of Duty-Franchise unterscheidet.

Weiterhin könnte es eine Erweiterung oder Neuausrichtung innerhalb der Call of Duty-Reihe geben, die Open-World-Elemente einführt. Doch es könnte sich auch um Weiterentwicklungen von Warzone oder Vorbereitungen auf zukünftige Projekte handeln.

Da sowohl Treyarch als auch High Moon Studios zunächst als Hauptentwickler unwahrscheinlich erscheinen, stellt sich die Frage, welches Studio Activision mit der Entwicklung beauftragen könnte. Möglicherweise wird ein bisher nicht in Betracht gezogenes Studio oder eine Kombination mehrerer Studios die Entwicklung übernehmen. Ohne offizielle Bestätigung von Activision bleibt die Situation um Call of Duty 2025 weiterhin unklar.

Was meint ihr dazu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!