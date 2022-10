Call of Duty: Next: Raven Software möglicherweise für Kampagne zuständig

Laut einer Stellenausschreibung könnte Raven Software an der Kampagne des nächsten Call of Duty-Ablegers arbeiten.

Eine neue Stellenausschreibung von Raven Software deutet auf eine Beteiligung des Studios an der Entwicklung des nächsten Call of Duty-Ablegers von Treyarch hin. Wie die Ausschreibung für einen Lead Campaign Animator erahnen lässt, scheint das Studio für die Kampagne des Shooters zuständig zu sein.

Erfahrung mit Ego-Shooter-Spielen und umfangreiches Wissen über die Call of Duty-Reihe werden als großes Plus genannt, Kenntnisse in First- und Third-Person-Animationen sowie Fachwissen in Gameplay-Storytelling-Techniken für die Stelle vorausgesetzt.

In der Tätigkeitsbeschreibung ist unter anderem die Rede von Arbeiten an Animationen für das Spiel, einschließlich Gameplay und gescripteten Animationssequenzen.

Raven Software wurde in den vergangenen Jahren zumeist als unterstützendes Studio für diverse Call of Duty-Teile eingesetzt, war aber schon im ebenfalls von Treyarch entwickelten Call of Duty: Black Ops Cold War für die Entwicklung der Kampagne zuständig.