Call of Duty: Next: Schauspieler deutet Hauptrolle und wichtiges Detail an

Auf Facebook veröffentlichte Stafford mehrere Fotos und Videos, die ihn bei vermeintlichen Videospielaufnahmen, inklusive Mocap-Aufnahmen, zeigen. Begleitet werden diese Fotos und Videos von der Erklärung, er sei von Activision ausgewählt worden, um den nächsten Call of Duty-Hauptcharakter zu mimen. Dieser trage den Namen Ratcliffe.

Stafford erwähnt in den Videos mehrfach den Titel Call of Duty. Zudem trägt eines der Team-Mitglieder in den Videos ein T-Shirt mit Call of Duty: Modern Warfare II-Aufdruck. Ob der Beitrag noch lange online bleibt, ist fraglich, denn die Geheimhaltung war bislang groß. Vorgesehen ist der nächste Call of Duty-Titel, der unter dem Codenamen Cerberus entwickelt wird, derzeit für 2024.

Derweil führt auch die Erwähnung des Namens Ratcliffe zu Spekulationen.

Im Golfkrieg diente ein britischer Soldat namens Peter Ratcliffe, der dem Parachute Regiment und dem Special Air Service angehörte und der mit der Distinguished Conduct Medal ausgezeichnet wurde.

Der Verdacht liegt daher nahe, dass ihr mit dem nächsten Call of Duty-Kapitel im Golfkrieg kämpfen werdet.