Call of Duty: Next: Setting mit neuem Sub-Franchise für 2027 – Gerücht

Call of Duty 2027 soll ein völlig neues Sub-Franchise und kein Advanced Warfare 2 sein.

Laut den neusten Gerüchten wird 2027 kein Call of Duty: Advanced Warfare 2 erscheinen. Stattdessen wird Sledgehammer Games ein völlig neues Sub-Franchise schaffen.

Wie der Insider TheGhostOfHope behauptet, soll das Spiel ein modernes Setting haben und ein Schwerpunkt die Bewegung sein. Jetpacks soll es aber nicht geben.

Zombies sind ebenfalls nicht geplant, wie es weiter heißt, aber „Get High“ soll zurückkehren.

Der Insider spricht zudem von möglichen Kampfsportarten im Gameplay und nennt die Stichworte „Karate-Kicks” und „Karate-Schläge”.

Was an dem Gerücht zu Call of Duty 2027 dran ist, werden wir wohl erst im Jahr 2027 herausfinden.