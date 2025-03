Call of Duty: Next: Shooter wird auf Next-Gen Xbox entwickelt – Gerücht

Call of Duty 2026 wird angeblich auf Dev Kits der nächsten Konsolengeneration von Xbox entwickelt.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass der diesjährige Teil der Call of Duty-Reihe womöglich die alte Generation mit Xbox One und PlayStation 4 hinter sich lassen könnte.

Laut weiteren Gerüchten des COD-Insiders TheGhostOfHope soll auch Call of Duty: Modern Warfare IV, welches 2026 erscheinen soll, die alten Konsolen nicht mehr unterstützen.

Das interessantere ist aber, Call of Duty: Modern Warfare IV wird angeblich auf DevKits der nächsten Xbox Generation entwickelt.

Sollte das der Fall sein, könnte eine neue Xbox-Konsole theoretisch im nächsten Jahr zusammen mit dem neusten Call of Duty-Teil erscheinen.

In den Gerüchten heißt es zudem, Call of Duty 2026 habe ein eher traditionelles UI-Design. Außerdem sei die Engine überarbeitet worden, um visuelle Probleme, wie es sie in Modern Warfare 2 gab, zu beheben.

Sollte die Karte Verdansk in Call of Duty: Warzone keine erfolgreiche Rückkehr werden und Spieler zurückbringen bzw. halten können, soll es kein „Warzone 3“ geben, wie es ebenfalls heißt.

Ob, und was an den Gerüchten zu den nächsten Teilen der Shooter-Reihe dran ist, bleibt wie immer abzuwarten und sollten dementsprechend nur als reine Gerüchte eingestuft werden.