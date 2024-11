Call of Duty: Next: Sledgehammer Games arbeitet an einem Spiel – Gerücht

Laut den neuesten Gerüchten arbeitet Sledgehammer Games an einem eigenen Call of Duty-Spiel.

Sledgehammer Games war nach Call of Duty: Vanguard eigentlich nur noch für die „Zuarbeit“ für Call of Duty abbestellt. Doch allem Anschein nach ist das nicht mehr so und Activision könnte, wenn man so will, Sledgehammer Games eine zweite Chance geben.

Zumindest gibt es neue Gerüchte, dass Sledgehammer Games an einem eigenen Call of Duty-Titel arbeitet.

Wie das mit Gerüchten so ist, und den Disclaimer kennt ihr, es muss nichts heißen, kann aber doch etwas bedeuten.