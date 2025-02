Call of Duty: Next: Sledgehammer Games arbeitet bereits am 2027er-Teil

Image: Activision Blizzard / Call of Duty: Vanguard

Call of Duty 2027? Sledgehammer Games arbeitet bereits am nächsten Teil!

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Sledgehammer Games, bekannt für seine Arbeit an der Call of Duty-Reihe, scheint bereits an einem neuen Teil zu arbeiten.

Aktuelle Stellenausschreibungen des Studios untermauern diese Vermutung und geben Hinweise auf die mögliche Richtung des nächsten Spiels.

Beispielsweise sucht das Unternehmen einen „Expert Single Player Level Designer“, der „die Grenzen dessen, was ein Call of Duty-Erlebnis sein kann, erweitern“ soll.

Zudem wird ein „Expert Head Artist“ gesucht, dessen Aufgabe es sein wird, „fotorealistische Porträts zu erstellen, die den Qualitätsstandards und dem Ton des Call of Duty-Franchises entsprechen“.

Für die Position des Expert UX Designers wird jemand benötigt, der „komplexe Benutzererfahrungssysteme, Abläufe, Menüs und HUDs für ein AAA-Spiel entwerfen“ kann – ein typisches Merkmal für Call of Duty.

Darüber hinaus erwähnt eine Ausschreibung für einen „Senior Systems Designer“ „ein tiefgreifendes Verständnis des Call of Duty-Franchises und Warzone“ als Anforderung. Gerüchten zufolge handelt es sich bei diesem Projekt um Call of Duty 2027.

Was erwartet uns im neuen Call of Duty Teil von Sledgehammer Games?

Im Gegensatz zu den Stellenausschreibungen von Treyarch setzt Sledgehammer Games einen ganz anderen Schwerpunkt.

Möglicherweise bringt Call of Duty 2027 verbesserte Zerstörungseffekte, fortschrittlichere KI-Systeme, erweiterte Fahrzeugmechaniken, verbessertes Audio-Design, innovative Level-Designs, fotorealistische Charaktere und eine noch verbesserte Benutzeroberfläche mit sich.

Unter den Stellenangeboten findet sich die Suche nach einem Experten für „destruction visual effects“, was einen verstärkten Fokus auf realistische und interaktive Umgebungszerstörung andeutet.

Gleichzeitig lässt die Erwähnung von „vehicle setup/tuning“ auf eine mögliche Erweiterung der Fahrzeugnutzung im Spiel schließen.

Ferner wird ein Experte für 3D/räumliches Audio gesucht, was ein immersiveres Klangerlebnis in Aussicht stellt.

Mit der Ausschreibung für einen „Expert Single player Level Designer“, der „die Grenzen dessen, was ein Call of Duty-Erlebnis sein kann, erweitern“ soll, zeichnen sich kreativere und möglicherweise offenere Level-Strukturen ab.

Zusätzlich deutet die Suche nach einem „Expert Head Artist“ für die Erstellung fotorealistischer Porträts auf einen Sprung in der Grafikqualität der Charaktere hin.

Schließlich könnte die Einstellung eines UX-Designers zur Entwicklung komplexer Benutzererfahrungssysteme eine intuitivere und funktionsreichere Benutzeroberfläche zur Folge haben.

Was meint ihr dazu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!