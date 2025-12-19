Call of Duty: Next: Top-Animator von Infinity Ward kündigt Großes an

Die Entwicklung an Call of Duty bei Infinity Ward sorgt erneut für Aufmerksamkeit in der Gaming-Szene.
Moy Parra, derzeit Animation Director bei Infinity Ward und zuvor Animationschef bei Respawn Entertainment, hat Einblicke in seine bisherige Arbeit am Shooter-Franchise gegeben.
In den vergangenen zehn Monaten arbeitete er intensiv an Call of Duty und beschreibt diese Zeit als eine der anspruchsvollsten, aber zugleich erfüllendsten Phasen seiner bisherigen Karriere in der Games-Branche.
Trotz seiner Rolle als Neuzugang fühlt er sich bereits fest im Entwicklerteam verankert und betont, dass er schon jetzt spürbare Impulse in der Entwicklung setzen konnte.
Parra bringt umfangreiche Erfahrung aus namhaften AAA-Produktionen mit. Zuvor war er unter anderem an Apex Legends, Titanfall 2, Uncharted 4, Halo Wars und Disney Infinity beteiligt.
Diese Titel stehen für moderne Shooter-Mechaniken, hochwertige Charakteranimationen, cineastische Inszenierung und präzises Gameplay. Genau diese Kompetenzen fließen nun in die Weiterentwicklung von Call of Duty ein, einem der erfolgreichsten Ego-Shooter und Multiplayer-Games weltweit.
Infinity Ward zählt zu den zentralen Studios hinter der Reihe und ist maßgeblich für Technik, Animationen und Spielgefühl verantwortlich.
Das wird bestimmt besser als Black Ops 7.
Ich bin mal gespannt, was die sich für nächstes Jahr einfallen lassen
Infinity Ward ist meiner Meinung nach das beste CoD Studio.
Logischerweise müssten ja auch die Animationen besser werden wann die alte Gen. mit MW nächstes Jahr nicht mehr unterstützt wird.
Die COD Meinungen gehen ja immer weit auseinander vor allem vom IW Studio.
Das klingt nach spannenden Entwicklungen. Moy Parras kenne ich nur von Titanfall 2. Das war für mich ein sehr cooler kurzweiliger Shooter.
Na dann mal viel Erfolg mit den Animationen
Hoffentlich wieder mit einer fettigen Kampagne.
BO6 war genial.
Oder auch WW2 hatte ne richtig gute Kampagne.
So sollte cod sein.