Call of Duty: Next: Top-Animator von Infinity Ward kündigt Großes an

Die Entwicklung an Call of Duty bei Infinity Ward sorgt erneut für Aufmerksamkeit in der Gaming-Szene.

Moy Parra, derzeit Animation Director bei Infinity Ward und zuvor Animationschef bei Respawn Entertainment, hat Einblicke in seine bisherige Arbeit am Shooter-Franchise gegeben.

In den vergangenen zehn Monaten arbeitete er intensiv an Call of Duty und beschreibt diese Zeit als eine der anspruchsvollsten, aber zugleich erfüllendsten Phasen seiner bisherigen Karriere in der Games-Branche.

Trotz seiner Rolle als Neuzugang fühlt er sich bereits fest im Entwicklerteam verankert und betont, dass er schon jetzt spürbare Impulse in der Entwicklung setzen konnte.

Parra bringt umfangreiche Erfahrung aus namhaften AAA-Produktionen mit. Zuvor war er unter anderem an Apex Legends, Titanfall 2, Uncharted 4, Halo Wars und Disney Infinity beteiligt.

Diese Titel stehen für moderne Shooter-Mechaniken, hochwertige Charakteranimationen, cineastische Inszenierung und präzises Gameplay. Genau diese Kompetenzen fließen nun in die Weiterentwicklung von Call of Duty ein, einem der erfolgreichsten Ego-Shooter und Multiplayer-Games weltweit.

Infinity Ward zählt zu den zentralen Studios hinter der Reihe und ist maßgeblich für Technik, Animationen und Spielgefühl verantwortlich.