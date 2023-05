Laut dem Insider Tom Henderson wird der nächste Call of Duty-Ableger den Namen Call of Duty: Modern Warfare III tragen.

Laut mehreren Gerüchten und Leaks der letzten Wochen handelt es sich beim kommenden Call of Duty-Ableger um einen direkten Nachfolger zu Modern Warfare II, der von Sledgehammer Games mit Unterstützung von Infinity Ward und Treyarch entwickelt wird. Die Enthüllung soll im August erfolgen.

Passend dazu berichtet nun der Insider Tom Henderson, dass der neue Teil entgegen früherer Berichte den Namen Modern Warfare III tragen und sich somit auch namentlich als direkter Nachfolger zu erkennen geben wird.

Neben einer Einzelspieler-Kampagne und Multiplayer soll auch der Zombie-Modus zurückkehren. Laut Henderson wird es sich quasi um Outbreak 2.0 handeln, wobei noch nicht klar sei, ob der Modus möglicherweise als eigenständiger Free-to-Play-Ableger veröffentlicht werde.

Zudem sei zum Start der ersten Season von Call of Duty: Modern Warfare III eine neue Karte für den Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone 2.0 geplant. Als Schauplatz soll die aus Call of Duty: Modern Warfare II bekannte Bergregion Las Almas dienen.