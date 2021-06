Call of Duty Next: Vanguard wird wohl nicht auf der E3 angekündigt

Autor:, in / Call of Duty Next

Activision wird das neue Call of Duty: Next wohl nicht auf der diesjährigen E3 2021 präsentieren – außerdem ist eine neue Warzone-Map geplant.

Call of Duty: Next – so lautet der aktuelle Arbeitstitel des neusten Ablegers der beliebten Shooter-Reihe. Wie die Seite VGC nun erfahren hat, wird Activision das neue Call of Duty wohl nicht auf der diesjährigen Electronic Entertainment Expo (E3) präsentieren.

Laut Medienberichten wird der Next-Gen-Shooter, der vom Entwickler-Team Sledgehammer Games gemacht wird, erst im Spätsommer gezeigt. In einem In-Game-Event des Free-to-Play-Titels Call of Duty: Warzone soll das Spiel dann vorgestellt werden. Außerdem soll es noch dieses Jahr im November erscheinen. Call of Duty: Next wird wohl erneut altbekannte Spielmodi wie eine Kampagne, Multiplayer und den Zombie-Modus beinhalten.

Warzone: Laut VGC könnte dabei auch der Battle-Royale-Modus weiter vorangetrieben werden. Geplant ist eine komplett neue Karte für Call of Duty: Warzone. Die Map wird dabei zeitgleich zur Veröffentlichung des Spiels erscheinen und soll thematisch im 2. Weltkrieg angesiedelt sein – des Weiteren soll es die bisher größte Karte der Serie werden.

Wenn ihr bis zur Ankündigung nicht mehr warten könnt, habt ihr am kommenden Wochenende die Gelegenheit, im letzten Doppel-XP-Wochenende der 3. Season von Warzone euren Battle Pass zu pushen. Am 10. Juli soll im Zuge des Summer Games Fest außerdem die 4. Season vorgestellt werden.