Call of Duty Next: Weiterer Hinweis auf Call of Duty WWII: Vanguard

Die neuen Informationen zu Call of Duty WWII: Vanguard und dessen Setting könnten stimmen, vielleicht – also zum Teil, ein bisschen.

Wir hatten euch ja schon darüber informiert, dass es ein Gerücht gibt, dass das nächste Call of Duty, „Call of Duty WWII: Vanguard“ heißen könnte. Durch einen neuen Artikel von Eurogamer wird dies anscheinend nun bestätigt.

Activision plant laut Medienberichten den Namen, welcher vorerst nur ein Arbeitstitel war, beizubehalten. Entwickelt wird der Multiplayer-Shooter diesmal von Sledgehammer Games.

Zudem gibt Eurogamer an, dass die Spekulationen über eine alternative Weltkriegsgeschichte in den 1950er Jahren nicht ganz korrekt seien. Es wird allem Anschein nach wieder ein traditionelles Zweiter Weltkriegs-Setting in Call of Duty WWII: Vanguard umgesetzt.