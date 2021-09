Call of Duty: Vanguard: Beta-Bugs, Glitches und mehr verärgern Fans

Die Call of Duty: Vanguard Beta wurde endlich von Activision und Sledgehammer Games für Xbox und PC freigegeben. Leider wird die Testphase nicht äußerst positiv aufgenommen, da der Shooter mit zahlreichen Bugs und Glitches zu kämpfen hat.

Vor allem auf der Xbox Series X im 120Hz-Modus kommt es zu vielen Bugs und Texturfehlern. Bis zu einem Hotfix solltet ihr also die 120-Hz-Option deaktivieren. Des Weiteren solltet ihr euch von einem Beta-Status nicht abschrecken lassen, denn genau für solche Bugs und Glitches sind diese Testphasen gemacht.

Kauft es einfach nicht leute pic.twitter.com/mMLEYgMoSq — TheNative (@DerEinheimische) September 16, 2021

Call of Duty: Vanguard erscheint im November und durch diese Beta im September werden die Entwickler etliche Fehler aufdecken, die dann (hoffentlich) nicht mehr in der finalen Version vorzufinden sind.

Dennoch fragen sich verärgerte Fans, warum es immer wieder fast schon zu identischen Problemen kommt. Dazu wird häufig bemängelt, dass man (mal wieder) die Gegner nicht gut hören kann, die Waffeneffekte (mal wieder) nicht so gut klingen und viele weitere negative Punkte bestehen, die Call of Duty-Fans schon so oft in anderen Teilen bemängelt haben.

Es ist aber nicht alles schlecht und viele Call of Duty-Fans freuen sich darüber, dass sie endliche einen ersten Eindruck vom Shooter erhalten.

Wie ist euer bisheriger Eindruck zur Call of Duty: Vanguard Beta?