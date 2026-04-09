Call of Duty: Vanguard: Crossplay mit überraschendem Update hinzugefügt

Fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release sorgt Call of Duty: Vanguard jetzt für Neuigkeiten. Ein unerwartetes Update bringt neue Änderungen für den Shooter, die sowohl technische als auch spielerische Anpassungen betreffen.

Laut Angaben von Sledgehammer Games wurde mit dem Update eine zentrale Funktion erweitert: Crossplay ist nun zwischen Konsolen und der PC-Version über Steam aktiviert. Dadurch können Spieler plattformübergreifend miteinander in Matches antreten und gemeinsam in den Online-Modus einsteigen.

Neben dieser technischen Neuerung wurde auch ein Feature aus dem Spiel entfernt. Die sogenannten Vanguard Clans wurden offiziell eingestellt und stehen künftig nicht mehr zur Verfügung. Diese Änderung betrifft vor allem Spieler, die zuvor in organisierten Gruppen aktiv waren und die Clan-Funktion genutzt haben.

Zusätzlich wurde eine Anpassung bei einem Erfolg im Spiel vorgenommen. Die Auszeichnung „Hello There“ wird nun automatisch freigeschaltet, sobald die Kampagne gestartet wird. Damit wurde die ursprüngliche Voraussetzung vereinfacht und der Zugang zu diesem Achievement deutlich beschleunigt.