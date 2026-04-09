Call of Duty: Vanguard: Crossplay mit überraschendem Update hinzugefügt

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Image: Activision / Call of Duty: Vanguard

Fünf Jahre nach Release erhält Call of Duty Vanguard ein überraschendes Crossplay-Update

Fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release sorgt Call of Duty: Vanguard jetzt für Neuigkeiten. Ein unerwartetes Update bringt neue Änderungen für den Shooter, die sowohl technische als auch spielerische Anpassungen betreffen.

Laut Angaben von Sledgehammer Games wurde mit dem Update eine zentrale Funktion erweitert: Crossplay ist nun zwischen Konsolen und der PC-Version über Steam aktiviert. Dadurch können Spieler plattformübergreifend miteinander in Matches antreten und gemeinsam in den Online-Modus einsteigen.

Neben dieser technischen Neuerung wurde auch ein Feature aus dem Spiel entfernt. Die sogenannten Vanguard Clans wurden offiziell eingestellt und stehen künftig nicht mehr zur Verfügung. Diese Änderung betrifft vor allem Spieler, die zuvor in organisierten Gruppen aktiv waren und die Clan-Funktion genutzt haben.

Zusätzlich wurde eine Anpassung bei einem Erfolg im Spiel vorgenommen. Die Auszeichnung „Hello There“ wird nun automatisch freigeschaltet, sobald die Kampagne gestartet wird. Damit wurde die ursprüngliche Voraussetzung vereinfacht und der Zugang zu diesem Achievement deutlich beschleunigt.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. HakunaTraumata 122860 XP Man-at-Arms Silber | 09.04.2026 - 17:11 Uhr

    Wow das bei dem Call of Duty was das toteste von allem war Wahnsinn.
    Ich spiele ja gerne mal alte Call of Duty Teile und da habe ich echt Schwierigkeiten gehabt bei vanguard Lobbys zu finden oder geschweige das die Lobbys voll wurden

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  2. Mr Bob Kelso 14410 XP Leetspeak | 09.04.2026 - 17:13 Uhr

    Oh toll…ist immer schön mit PC Spielern zu zocken 🤦. Finde das ganz schlimm.. Deaktivierst du es kommen kaum Spiele zu Stande oder man muss lange warten bis ein Spiel beginnt.

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  3. DBGH miLKa 17665 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.04.2026 - 17:18 Uhr

    Ich spiele die nur wegen der Kampagne und glaube bei dem Titel war die unter aller sau.

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  4. Katanameister 383860 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.04.2026 - 17:24 Uhr

    Das Spiel hab ich übersprungen und anscheinend auch nichts verpasst, werde trotz Update nicht mehr einsteigen.

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  5. AnCaptain4u 260095 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.04.2026 - 17:28 Uhr

    Jetzt fehlt nur noch, dass es so bald wie möglich auch in den Game Pass kommt. Dann hole ich gerne die Kampagne nach.

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  7. Economic 98405 XP Posting Machine Level 4 | 09.04.2026 - 18:17 Uhr

    Erst kürzlich kurz angeschmissen sie Maps und setting sind geil aber die Grafik, Details etc is halt schon ziemlich Alt

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    • HakunaTraumata 122860 XP Man-at-Arms Silber | 09.04.2026 - 18:44 Uhr
      Antwort auf Economic

      Das System war halt auch das die Map in spätestens 2min zerstört war und du gefühlt keine einzige Deckung mehr hattest. Dazu war es nicht wirklich Weltkriegs Setting weil sie recht früh wieder abfinden abgespacte Roboter und alles hineingebracht haben

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  8. ShadowTerror90 72395 XP Tastenakrobat Level 1 | 09.04.2026 - 18:36 Uhr

    Nicht schlecht für so einen älteren Titel. Ich glaube, ich habe noch BO3 als Disc, das war noch ganz okay. War, glaube ich, das letzte CoD, das ich gekauft habe. Wenn dafür ein Update kommen würde, würde ich es wahrscheinlich nochmal reinwerfen.

    Aber was ist an dem Erfolg jetzt anders ?Das war doch eh nur die Kampagne starten 😅😅

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