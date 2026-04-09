Call of Duty: Vanguard: Crossplay mit überraschendem Update hinzugefügt

Fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release sorgt Call of Duty: Vanguard jetzt für Neuigkeiten. Ein unerwartetes Update bringt neue Änderungen für den Shooter, die sowohl technische als auch spielerische Anpassungen betreffen.
Laut Angaben von Sledgehammer Games wurde mit dem Update eine zentrale Funktion erweitert: Crossplay ist nun zwischen Konsolen und der PC-Version über Steam aktiviert. Dadurch können Spieler plattformübergreifend miteinander in Matches antreten und gemeinsam in den Online-Modus einsteigen.
Neben dieser technischen Neuerung wurde auch ein Feature aus dem Spiel entfernt. Die sogenannten Vanguard Clans wurden offiziell eingestellt und stehen künftig nicht mehr zur Verfügung. Diese Änderung betrifft vor allem Spieler, die zuvor in organisierten Gruppen aktiv waren und die Clan-Funktion genutzt haben.
Zusätzlich wurde eine Anpassung bei einem Erfolg im Spiel vorgenommen. Die Auszeichnung „Hello There“ wird nun automatisch freigeschaltet, sobald die Kampagne gestartet wird. Damit wurde die ursprüngliche Voraussetzung vereinfacht und der Zugang zu diesem Achievement deutlich beschleunigt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wow das bei dem Call of Duty was das toteste von allem war Wahnsinn.
Ich spiele ja gerne mal alte Call of Duty Teile und da habe ich echt Schwierigkeiten gehabt bei vanguard Lobbys zu finden oder geschweige das die Lobbys voll wurden
Oh toll…ist immer schön mit PC Spielern zu zocken 🤦. Finde das ganz schlimm.. Deaktivierst du es kommen kaum Spiele zu Stande oder man muss lange warten bis ein Spiel beginnt.
Ich spiele die nur wegen der Kampagne und glaube bei dem Titel war die unter aller sau.
Dann teste mal die Singleplayerkampagne in BO7, schlimmer geht immer 😁
Im Gegensatz zur bo7 Kampagne ist Vanguard ein Traum
Das Spiel hab ich übersprungen und anscheinend auch nichts verpasst, werde trotz Update nicht mehr einsteigen.
Jetzt fehlt nur noch, dass es so bald wie möglich auch in den Game Pass kommt. Dann hole ich gerne die Kampagne nach.
Geil. Endlich von PC Spielern Headshoots einfangen 🙂↕️
Erst kürzlich kurz angeschmissen sie Maps und setting sind geil aber die Grafik, Details etc is halt schon ziemlich Alt
Das System war halt auch das die Map in spätestens 2min zerstört war und du gefühlt keine einzige Deckung mehr hattest. Dazu war es nicht wirklich Weltkriegs Setting weil sie recht früh wieder abfinden abgespacte Roboter und alles hineingebracht haben
Nicht schlecht für so einen älteren Titel. Ich glaube, ich habe noch BO3 als Disc, das war noch ganz okay. War, glaube ich, das letzte CoD, das ich gekauft habe. Wenn dafür ein Update kommen würde, würde ich es wahrscheinlich nochmal reinwerfen.
Aber was ist an dem Erfolg jetzt anders ?Das war doch eh nur die Kampagne starten 😅😅