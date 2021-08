Call of Duty: Vanguard: Eigener Battle Royale Modus, 6v6 Maps und noch mehr Gerüchte

Call of Duty: Vanguard macht sich in der Gerüchteküche breit und immer mehr Details werden von Tom Henderson nach und nach geteilt.

Laut den Angaben von Tom Henderson wird Call of Duty: Vanguard einen eigenen Mini-Battle-Royale-Modus mit der Mechanik von Warzone haben und über vier Karten verfügen.

Die aktuelle Anzahl der 6v6-Karten für Call of Duty: Vanguard, die für die Veröffentlichung geplant sind, beträgt laut Tom Henderson 16.

Dazu gibt es ein neues Teaser-Video:

NEW: The latest #Vanguard teaser has been delivered to Indian Content Creators.

All Teasers: https://t.co/9CPxOHb9oK pic.twitter.com/fZ5VTWu064

— Call of Duty Tracker (@CODTracker) August 15, 2021