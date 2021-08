Call of Duty: Vanguard: Erste Kampagnen-Gameplay-Szenen auf der Gamescom 2021

Die Gamescom 2021 startet ihre Hauptshow heute Abend mit dem Opening Night Live-Event. Während dem zweistündigen Eröffnungs-Event soll es Ankündigungen und Updates zu über 30 Spielen geben.

Wie Show-Host und Producer Geoff Keighley nun auf Twitter ankündigte, wird das kürzlich angekündigte Call of Duty: Vanguard einer der vertretenen Titel sein.

Während der Präsentation wird es erstmals ein Level der Kampagne des Shooters zu sehen geben. Als Gäste werden Synchronsprecherin Laura Bailey und Entwickler Sledgehammer Games präsent sein.

Don't miss the world premiere first playthrough of a level from @callofduty #Vanguard during @gamescom Opening Night Live, with special guests Laura Bailey (@LauraBaileyVO) and @SHGames

Wednesday, August 25 at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CESThttps://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/2VhHj0goFa

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2021