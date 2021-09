Call of Duty: Vanguard: Fetziger Trailer zur Crossplay-Beta verfügbar

Der Publisher Activision hat einen neuen Trailer zur Crossplay-Beta von Call of Duty: Vanguard veröffentlicht.

Es geht weiter mit dem Terminplan zur Call of Duty: Vanguard Beta. Vorbesteller haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, das Crossplay-Feature ausgiebig zu testen. Um euch richtig in Stimmung zu bringen, hat Activision einen kurzen, actiongeladenen Trailer veröffentlicht. Diesen gibt es hier zu sehen: