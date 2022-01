Call of Duty: Vanguard: Geleakte Season 2 Bilder zeigen neue Karte und Operatoren

Für Call of Duty: Vanguard sind Bilder aus Season 2 geleakt, die neue Operatoren und eine neue Karte zeigen.

Die zweite Season von Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone wurde jüngst zwar erst nach hinten verschoben. Einen möglichen Blick auf die kommende Season können Spieler aber vorab in Form von geleakten Bildern werfen.

ZestyLeaks veröffentlichte den Leak zuerst auf Twitter. Da er nur wenig später wegen Verletzung von Rechten durch Activision entfernt wurde, scheinen die folgenden Bilder, die eine potenzielle neue Karte und drei Operatoren zeigen, durchaus legitim zu sein.

Ob die Bilder echt sind, wird sich mit der offiziellen Vorstellung von Season 2 bald zeigen.