Call of Duty: Vanguard: Gierige Söldner und beißfreudige Zombies mit Season 4 entfesselt

Mit dem heutigen Start von Season 4 werden in Call of Duty: Vanguard und Warzone gierige Söldner und beißfreudige Zombies entfesselt.

Heute veröffentlicht Activision das kostenlose Content-Update für Call of Duty: Vanguard und Warzone.

Zum Start von Season 4: Mercenaries of Fortune lässt es der Launch-Trailer noch einmal richtig krachen, in dem die Entwickler die Spieler auf die neue Warzone-Karte Fortune’s Keep entsenden, um dort reich zu werden.

Auch Freunde der schlurfenden Untoten kommen in der neuen Season auf ihre Kosten, denn in Vanguard kehren die Zombies auf der rundenbasierten Karte Shi No Numa zurück.

Das Zombies-Update enthält „eine neue Hauptquest, mehrere Nebenquests, neue Pack-a-Punch-Tarnungen, klassische Kartenmechaniken und die Rückkehr einer bei Fans beliebten Wunderwaffe.“