Call of Duty: Vanguard: Grafik- und Framerate-Vergleich zwischen Xbox Series X/S und PlayStation 5

Die Call of Duty: Vanguard Beta ist erst wenige Stunden auf der Xbox spielbar und schon muss sich das Spiel einem Grafik- und Framerate-Vergleich zwischen Xbox Series X/S und PlayStation 5 stellen.

In der Analyse, in der ausdrücklich auf den Beta-Status des Spiels hingwiesen wird, heißt es, dass alle Versionen Rekonstruktion für die horizontalen Pixel verwenden.

Die PlayStation 5 und Xbox Series X verwenden den gleichen Dynamikbereich von 2160p bis ungefähr 1620p, aber die Xbox Series X hat eine höhere durchschnittliche Auflösung. Die Xbox Series S hat eine dynamische Auflösung von 1440p, die bis zu 900p herabgestuft wird.

Auf die Entwickler kommt aber noch viel Arbeit, denn die Beta-Version weist etliche Bugs auf, die mit Pop-Ups, fehlerhaften Assets und Fehlern in den Texturen zusammenhängen, insbesondere in bei der Xbox Series X-Version mit 120Hz. Falls ihr also die Beta spielt, dann deaktiviert unbedingt erst einmal den 120Hz-Modus, denn alle Versionen laufen reibungslos mit stabilen 60FPS.