Call of Duty: Vanguard: Limitierte Modi und Geschenke zum Fest

In Call of Duty: Vanguard & Warzone werden die Feiertage mit limitierten Modi, Geschenken und mehr gefeiert.

Die kommenden Wochen werden in Call of Duty: Vanguard & Warzone wieder mit limitierten Modi festlich.

Für die festliche Zeit werden im neusten Teil der Shooter-Reihe und auch in Warzone ab dem 17. Dezember limitierte Spielmodi aktiv sein.

Dazu gibt es zwölf Tage lang Deals, in denen ihr auf klassische Operatoren-Bundle aus Black Ops Cold War und Warzone Rabatte erhaltet.

Außerdem erhalten Besitzer von Call of Duty: Vanguard unter anderem ab dem 16. Dezember 10 Stufen für den Season 1 Battle Pass, 100 COD-Points sowie eine Visitenkarte geschenkt.

Und wenn ihr in den Multiplayer reinschnuppern möchtet, kann dies während der kostenlosen Spieltage zwischen dem 16 und 21. Dezember tun.

Der folgende Trailer und die Roadmap zeigen euch, wie das Fest in Call of Duty: Vanguard & Warzone in den nächsten Wochen ausschaut.

Weitere Informationen zu den Festivitäten erhaltet ihr auch auf callofduty.com.