Call of Duty: Vanguard: Multiplayer-Enthüllung startet heute um 19:00 Uhr

Heute um 19:00 Uhr findet der Multiplayer-Reveal zum kommenden Shooter-Highlight Call of Duty: Vanguard statt.

Mit Call of Duty: Vanguard entführt der diesjährige Ableger der beliebten Shooter-Reihe Fans einmal mehr auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs.

Während zur Kampagne bereits einige Informationen sowie bewegte Bilder veröffentlicht wurden, hielt sich Entwickler Sledgehammer Games in Bezug auf den Multiplayer weitestgehend bedeckt. Dies soll sich mit dem heute um 19:00 Uhr startenden Multiplayer-Reveal-Livestream ändern.

Vom 10. Bis 13. September findet dann das erste Beta-Wochenende für Vorbesteller der PlayStation 5-Version von Call of Duty: Vanguard statt. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Insider Tom Henderson wird das Embargo für Content-Creator nach der Enthüllung fallen, was jede Menge veröffentlichtes Gameplay-Material zufolge haben dürfte.

Vorbesteller auf Xbox Series X|S, Xbox One oder PC dürfen am 16. Und 17. September an der Beta teilnehmen, bevor diese ab dem 18. September für alle Spieler frei verfügbar wird.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Call of Duty: Vanguard Vorbestellung