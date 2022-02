Call of Duty: Vanguard: Rapper Snoop Dogg als möglicher neuer Operator

In Call of Duty: Vanguard & Warzone könnte der Rapper Snoop Dogg als eigener Operator spielbar sein.

Der ewig tiefenentspannte US-Rapper Snoop Dogg trat kürzlich erst bei der Super Bowl Halbzeit-Show mit weiteren Kollegen auf.

Doch sein nächster Auftritt könnte noch actionreicher werden.

Wie der Leak von ZestyC0DLeaks anhand eines Bildes zeigt, soll der Rapper in Call of Duty: Vanguard und damit wohl auch in Call of Duty: Warzone als Operator erscheinen.

Dem Bild nach trägt er unter anderem einen burgunderfarbenen Mantel mit Pelzkragen, einen Filzhut und natürlich eine Sonnenbrille.

Ob Snoop Dogg in der Form dem Shooter tatsächlich hinzugefügt wird, bleibt abzuwarten.

Vielleicht tritt er schon heute, zum Start von Season 2, auf den Plan.