Call of Duty: Vanguard: Schauplatz und fehlende Innovation für Misserfolg verantwortlich

Der gewählte Schauplatz und ein Mangel an Innovation waren für den Misserfolg von Call of Duty: Vanguard verantwortlich, wie Activision zugibt.

Mit Call of Duty: Vanguard, dem derzeit aktuellen Premium-Spiel der langlebigen Shooter-Reihe, landete Activision diesmal keinen Hit.

Im Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2021 sprach der Publisher jetzt über das Franchise und nannte die Gründe, warum es die Erwartungen nicht erfüllen konnte.

So kam der Zweite Weltkrieg, der in Call of Duty: Vanguard als Schauplatz herhalten musste, weniger gut bei den Spielern in der Community an.

Zudem konnte man für das Spiel weniger Innovationen bringen, wie man es sich gewünscht hätte.

„Obwohl Call of Duty nach wie vor eine der erfolgreichsten Unterhaltungsserien aller Zeiten ist, hat unsere Premium-Veröffentlichung 2021 unsere Erwartungen nicht erfüllt, was unserer Meinung nach in erster Linie an unserer eigenen Umsetzung lag. Der Schauplatz des Zweiten Weltkriegs kam bei einem Teil unserer Community nicht gut an, und wir haben nicht so viel Innovation in das Premium-Spiel gebracht, wie wir es uns gewünscht hätten.“

Für den diesjährigen Teil der Reihe, Call of Duty: Modern Warfare II, werde man diese Probleme in Angriff nehmen. Über 3000 Mitarbeiter arbeiten am neusten Teil, der von Infinity Ward angeführt wird.

„Beide Probleme werden wir mit dem Launch in 2022 in Angriff nehmen. Die Entwicklung der Premium- und Warzone-Erlebnisse für 2022 wird von Activisions renommiertem Studio Infinity Ward geleitet. Wir arbeiten am ehrgeizigsten Plan in der Geschichte von Call of Duty, mit über 3.000 Mitarbeitern, die an der Franchise arbeiten, und einer Rückkehr zum Modern Warfare-Setting, das unseren erfolgreichsten Call of Duty-Titel aller Zeiten hervorgebracht hat.“