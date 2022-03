Call of Duty: Vanguard: Season 2 Reloaded mit neuer Karte, Spielmodus und mehr

In dieser Woche geht die aktuelle Season 2 in Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone in die Mideason.

Season 2 Reloaded wird in zwei Updates unterteilt sein. Während es bereits am heutigen Dienstag um 17:00 Uhr eines für Vanguard geben wird, folgt das für Warzone einen Tag später. Ebenfalls zur selben Zeit.

In der zweiten Hälfte der aktuellen Season wird der Multiplayer um eine neue Karte und einen neuen Spielmodus für 24 Spieler erweitert, in dem auch Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Neuerungen im Multiplayer:

Neuer 12v12-Modus: Wandert über die Alpen, um Basen zu erobern oder zu zerstören und den Feind zu dominieren, indem ihr eure Ausrüstung mit Geld, das ihr durch Eliminierungen und Zielspiele verdient, aufrüstet.

Erforscht die Alpen mit neuen Fahrzeugen: Holt euch Motorräder, CD12-Transportfahrzeuge und Panzer, um über Schnee und Eis zwischen den Basen zu reisen.

Erklimmt die Spitze mit neuen Belohnungen im Ranglistenspiel: Treyarch liefert die Top 250-Skill-Division und die Rangliste, neue Belohnungen für die zweite Saison sowie Party- und Menü-Updates für kompetitive Fans.

Zombies: Erhält neue Covenants, dedizierte Serverpause und mehr. Treyarch führt die Covenants „Kritische Expertise“ und „Sprengstoffexperte“ ein, sowie weitere Updates für Vanguard-Zombies.

Im Battle Royale Modus Warzone wurde die Karte Rebirth Island einigen Veränderungen unterzogen und der Playlist neue Spielmodi hinzugefügt. Außerdem startet passend dazu ein Event, bei dem jeder Spieler Belohnungen verdienen kann.

Neuerungen in Warzone:

Rebirth Island Reinforced: Perseus hat bei der Rekonstruktion der Insel einige interessante Punkte verändert, darunter die Festung, und einen neuen Punkt, das Dock, hinzugefügt.

Drei Modi mit neuem Leben erfüllt: Payload, Blood Money und der neue Solomodus Resurgence werden neben den klassischen Rebirth-Modi in wöchentlichen Playlists zu finden sein.

Weitere Inhalte: Erhaltet Waffen-Blaupausen, tonnenweise EP und neue Features. Das Rebirth Reinforced Event bietet Belohnungen für die gesamte Community, darunter Waffenhandelsstationen und In-Game-Events für die Rebirth-Insel.

Darüber hinaus schließt sich ein neuer Operator dem Kampf an und mit der Armaguerra 43 erhalten Spieler zudem eine kostenlose neue Waffe. Obendrein warten drei neue Bundle im Ingame Store, darunter eines mit dem Rapper Snoop Dogg.

Neuer Operator: Schließt die Task Force Yeti mit Gustavo Dos Santos ab. Der brasilianische Agent kommt als Teil von Season Two Reloaded. Holt ihn für die Truppe ab und holt euch die glänzenden Gold- und Platinfäden für Task Force Yeti.

Neue Waffe: Führt die Armaguerra 43. Erstellt ein effektives CQB- (Nahkampf) oder Mittelstrecken-Loadout mit dieser kostenlosen neuen Waffe.

Drei neue Bundle: Pro Pack, Boston Breach CDL Pack kommt in den Store. Außerdem: Holt euch #IntoTheBreach und repräsentiert Boston mit diesem CDL-Pack.

Snoop Dogg: „Wie lautet mein [[REDAKTIERT]]-Name?“ Der eine Operator, der nie zögert, jemanden in den Rücken zu fallen, kommt kurz vor einem seiner Lieblingsfeiertage nach Vanguard und Warzone.

Mehr Details zum Midseason-Update von Call of Duty: Vanguard & Warzone erhaltet ihr auf callofduty.com.