Call of Duty: Vanguard: Serie braucht Revitalisierung, laut ehemaligem Mitarbeiter

Robert Bowling, ehemaliger kreativer Stratege beim Call of Duty-Studio Infinity Ward von 2006-2012, hat sich zur Zukunft der Call of Duty-Serie geäußert. In einem Posting auf Twitter sagte Bowling, dass die Call of Duty-Reihe neu aufgebaut werden muss.

It’s time to build from the studs up.

We need more than iteration, we need revitalization.

A focus back on core gameplay and not content gateways.

We used to treat our players like community and not consumers. We brought them in to the fold for map feedback not market feedback

— Robert Bowling (@fourzerotwo) December 31, 2021