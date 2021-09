Call of Duty: Vanguard: Spezielles Care-Paket für Influencer

Activision verteilt spezielle Care-Pakete von Call of Duty: Vanguard an einige ausgewählte Influencer.

Kurz vor der Enthüllung des Multiplayer-Modus von Call of Duty: Vanguard am 7. September, verteilt Activision spezielle Care-Pakete an Influencer. Diese enthalten eine grüne Militär-Tasche, eine Wasserflasche und eine Munitionskiste, die offenbar verschlossen ist.

👀 This package just arrived from Call of Duty. The box is locked till September 7… #Vanguard pic.twitter.com/97IMOeRyVg — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 3, 2021

PlayStation-Spieler konnten den Champion Hill-Modus bereits am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Alpha-Tests ausprobieren. Nachdem morgen im Rahmen eines speziellen Events der Multiplayer des Shooters enthüllt wird, plant Activision vom 10. bis 13. September einen Betatest für Vorbesteller der PlayStation-Version.

Offene Betatests für alle, für alle Plattformen und unabhängig vom Vorbestellungsstatus, werden im Laufe des Monats stattfinden.

Call of Duty: Vanguard wird am 5. November 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.