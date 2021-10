Call of Duty: Vanguard: Story-Trailer zeigt Facetten des Krieges

Der offizielle Story-Trailer zum Shooter Call of Duty: Vanguard zeigt euch die Facetten des Zweiten Weltkriegs.

In rund vier Wochen steht Call of Duty: Vanguard, der neuste Teil der Shooter-Reihe, in den Startlöchern, um Spieler n den Pazifik, nach Frankreich und Stalingrad zu befördern.

Frische Eindrücke aus dem Zweiten Weltkrieg liefert euch jetzt der offizielle Story-Trailer zu Call of Duty: Vanguard.

Call of Duty: Vanguard könnt ihr in verschiedenen Editionen mit Bonus-Inhalten vorbestellen. In dieser Meldung erfahrt ihr mehr zur Vorbestellung.