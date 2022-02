Call of Duty: Vanguard: Trailer, Roadmap und weitere Details zu Season 2

Activision enthüllt offiziell Season 2 für Call of Duty: Vanguard & Warzone mit vielen Informationen.

Zunächst zeigte man den Cinematic-Trailer, in dem sich die Task Force Yeti für den Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch die Nebula V-Bombe rüstet.

Weiterhin zeigte man die prallgefüllte Roadmap für Season 2. Darauf zu sehen sind Karten, Modi, Content Drops, Waffen, Operatoren und mehr für Warzone sowie dem Multiplayer bzw. Zombies in Vanguard.

Auf der offiziellen Seite wurden zudem die Inhalte der Roadmap detailliert von den Entwicklern in einem Artikel behandelt.

Dort erfahrt ihr unter anderem mehr über die Neuerungen für Warzone, wie etwa Nebula V-Munition/Bombe, neue erkundbare Orte, die Möglichkeit ein Bombenflugzeug zu steuern und mehr.

Im Multiplayer steht weiterhin ein Ranglistenmodus als Beta zum Start der Saison bereit. Mit Casablanca und Gondola kommen neue Schauplätze in Form neuer Karten hinzu und mehr Killstreaks und Perks bringen frischen Wind in den Kampf.

Fans des Zombies Modus kommen ebenfalls auf ihre Kosten. „Terra Maledict“ wird Spielern zu einer neuen Location in Ägypten führen, der Dunkle Äther selbst öffnet seine Pforten und vieles mehr.

Werft unbedingt einen Blick in den Artikel auf callofduty.com, in dem viele weitere Details beschrieben sind, die hier den Rahmen sprengen würden.

Season 2 startet in Call of Duty: Vanguard & Warzone am 14. Februar. Bereits am 10. Februar wird um 18:00 Uhr das entsprechende Update für Vanguard bereitstehen, während das Update für Warzone erst am 14. Februar um 18:00 Uhr ausgerollt wird.

Nachdem beide Updates heruntergeladen wurden, sind in beiden Spielen doppelte Erfahrungspunkte aktiv.

Schaut auch in unsere Galerie, wo 40 neue Bilder auf euch warten.