Call of Duty: Vanguard: Trailer zur Weltpremiere, Shooter erscheint am 5. November

Activision und Sledgehammer Games haben offiziell bestätigt, dass Call of Duty: Vanguard am 05. November 2021 mit 20 Multiplayer-Karten erscheinen wird. 16 Core-MP-Maps und 4 Champion Hill Maps. So eine große Anzahl an Karten gab es seit der Veröffentlichung von Modern Warfare 2 im Jahr 2009 nicht mehr.

Call of Duty-Fans können sich auf folgende Neuerungen freuen:

Atemberaubende WW2-Kampagne

Neue Warzone Map & Anti-Cheat

20 Karten an Tag 1

Neuer Champion Hill Modus

Zombies-Treyarch-Stil

Cross Everything – Spiel, Progression und Gen

Vielfältige Gebiete

Neue Büchsenmachersysteme

MP-Details und Open Betas kommen bald

Call of Duty: Vanguard Vorbestellung