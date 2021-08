Call of Duty: Vanguard: Weltpremiere findet morgen in Call of Duty: Warzone statt

Nehmt an der Schlacht in Call of Duty: Warzone teil und erlebt die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Vanguard live im Spiel.

Schließt euch der Schlacht um Verdansk an und erlebt die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Vanguard in Warzone am 19. August um 19:30 Uhr.

Seid die Ersten im Kampf und werdet belohnt – meldet euch in Warzone und spielt in einer beliebigen Playlist zwischen 9:30 AM und 10:29 AM PT und bereitet euch darauf vor, an einem zeitlich begrenzten Event mit doppelter XP, doppelter Waffen-EP und doppelter Battle Pass-EP teilzunehmen, bevor die Schlacht beginnt.

Alle Teilnehmer werden darüber hinaus mit neuen Blueprints für eine Waffe, ein Messer, ein Bike Skin und mehr belohnt, wenn sie die Schlacht für sich entscheiden. Doch keine Sorge, wer nicht pünktlich dabei sein kann, kann den ganzen Tag über am Donnerstag, dem 19.08.2021 und bis ins Wochenende hinein mehrmals in der „Battle of Verdansk“-Aktion teilnehmen.