Call of Duty: Vanguard: Wie ist euer erster Eindruck nach der Open-Beta? Jetzt abstimmen!

Die Open-Beta zu Call of Duty: Vanguard wurde verlängert und endet jetzt am 22. September 2021. Die offene Beta zum Shooter läuft aber schon ein paar Tage und sollte reichen, um sich einen ersten Eindruck von dem Shooter machen zu können. Deswegen möchten wir von euch in einer neuen Umfrage erfahren, wie euch Call of Duty: Vanguar gefällt?

Wie gefällt euch Call of Duty: Vanguard nach der Open-Beta? Der Wahnsinn! Für mich der beste Teil der CoD-Reihe!!!

Sehr gut, ich freue mich auf November

Gefällt mir gut

Nicht so gut

Überhaupt nicht

Grottenschlecht! Für mich der schlechteste Teil der CoD-Reihe!!!

Ich habe Vanguard noch nicht gespielt bisher

Gebt jetzt eure Stimme ab und diskutiert mit uns in den Kommentaren. Berichtet von euren Erfahrungen aus der Betaphase und sagt uns, was ihr positiv fandet und was euch nicht gefallen hat.