Call of Duty: Vanguard: Zombies Modus wird morgen offiziell enthüllt

Der Zombies Modus in Call of Duty erfreut sich schon seit vielen Jahren größter Beliebtheit. Mit der Zeit wurde er zu einem vollständigen Feature mit eigener Story und Charakteren ausgebaut.

Auch Call of Duty: Vanguard wird neben der Kampagne und dem Multiplayer mit einem Zombies Modus daherkommen.

Wie Treyarch und Activision jetzt verkündeten, wird das neue Spielerlebnis mit den Untoten am morgigen Donnerstag, um 17:00 Uhr enthüllt.

Zombies + Dark Aether + Demons!? 🤘#Vanguard is bringing one of your favorite modes with a sinister twist.

📆 Oct 14th

🕘 8AM PT

See you there. pic.twitter.com/spn9SWwvvo

— Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021