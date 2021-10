Call of Duty: Vanguard: Zombies-Trailer vorzeitig geleakt

Activision plant für heute 17:00 Uhr die Enthüllung des Zombies Modus für Call of Duty: Vanguard.

Doch der Trailer wurde schon vorzeitig als Werbung auf YouTube gezeigt.

Der User joshuaduran15 hat den Trailer geistesgegenwärtig mit seinem Smartphone aufgezeichnet, sodass nur die ersten paar Sekunden fehlen.

So I was watching @NoahJ456 on YouTube and I was given the entire vanguard trailer as an ad…. I was on mobile and could only screen record so sorry but here you go #LuckyMe #zombies #twitchstreamer #ThanksYoutube #Vanguard #VanguardZombies #leak pic.twitter.com/wCJCXbhFqW

— joshua duran (@joshuaduran15) October 14, 2021