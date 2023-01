Call of Duty: Warzone 2.0: 1vs1 Gulag kehrt mit Season 2 zurück

Mit dem Start von Season 2 im Februar bringen die Entwickler das 1vs1 zurück in den Gulag von Call of Duty: Warzone 2.0.

Im Nachfolger von Call of Duty: Warzone machte Raven Software so einiges anders und sorgte für frischen Wind im kostenlos spielbaren Battle-Royale-Shooter.

Doch nicht jede Veränderung gefiel den Spielern. Das betrifft auch den Gulag.

In Call of Duty: Warzone 2.0 wurde im Gulag nicht mehr allein für den Wiedereinstieg ins Match gekämpft. Zwei Zweierteams trafen im abgesperrten Bereich aufeinander und sahen sich zusätzlich auch noch einem schwerbewaffneten Aufseher gegenüber. Nur der Tod des gegnerischen Teams oder das (gemeinsame) Ausschalten des Aufsehers brachte den Freifahrtschein zurück in Spiel.

Doch mit Season 2 kehrt man zurück zum vorherigen Konzept. Zumindest was die Spielerzahl im Gulag betrifft.

Für die kommende Saison, die am 15. Februar startet, wird man wieder Eins-gegen-Eins im Gulag spielen.

Ob auch der Aufseher verschwindet, dazu werden die Entwickler bald weitere Details verraten.