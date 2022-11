Call of Duty: Warzone 2.0: Drei Wege wie Spieler an ihr eigenes Loadout gelangen

Spieler haben drei Wege, wie sie in Call of Duty: Warzone 2.0 an ihr eigenes Loadout gelangen.

Nachdem zuletzt Ungewissheit geherrscht hatte, ist es jetzt offiziell: in Call of Duty: Warzone 2.0 wird es wieder eigene Loadouts geben. Somit dürft ihr mit euren bevorzugten Waffen in den Kampf ziehen.

Informationen zu den Loadouts und wie ihr im Spiel an sie herankommt, gab es jetzt von offizieller Seite.

So werden euch drei Möglichkeiten geboten, um an euer Loadout, oder zumindest an eure Primärwaffe im Spiel zu kommen:

Shops: Spieler können im Spiel Bargeld in den Shops (neuer Name für die Kaufstation) verwenden, um ihre Primärwaffe aus ihren erstellten Ausrüstungen zu kaufen.

Spieler können im Spiel Bargeld in den Shops (neuer Name für die Kaufstation) verwenden, um ihre Primärwaffe aus ihren erstellten Ausrüstungen zu kaufen. Öffentliches Loadout-Drop-Event: Loadout-Drops werden in Al Mazrah in der Mitte von Battle Royale-Matches fallen gelassen. Diese sind jedoch nicht auf einzelne Squads beschränkt oder ihnen zugewiesen, sondern können von allen Spielern genutzt werden.

Loadout-Drops werden in Al Mazrah in der Mitte von Battle Royale-Matches fallen gelassen. Diese sind jedoch nicht auf einzelne Squads beschränkt oder ihnen zugewiesen, sondern können von allen Spielern genutzt werden. Festungen und Black Sites: Spieler können sich ihre Ausrüstungsgegenstände auch im frühen Spiel als Belohnung für die Räumung einer Festung oder einer Black Site verdienen.

Außerdem könnt ihr Bargeld im Spiel verwenden, um eure Primärwaffe aus den erstellten Ausrüstungen zu kaufen.

Für Warzone 2.0 wird es auch ein neues Rucksack-System geben, welches auch im Modus DMZ Anwendung findet. So wird nun ein Beutemenü angezeigt, wenn ein Spieler im Battle Royale mit einem Behälter interagiert, beispielsweise einem Seesack oder einem Medizinkoffer.

Beim Tod eines Spielers lässt dieser weiterhin seine Primärwaffe sowie seinen Rucksack fallen. Über den Inhalt des Rucksacks hat man dann ebenfalls über ein Menü Zugriff.