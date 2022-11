Call of Duty: Warzone 2.0: Entwickler-Video zum Design von Al Mazrah

Über die Entstehung von Al Mazrah berichtet das Entwicklerteam von Call of Duty: Warzone 2.0 in einem ersten Video.

Die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare II könnte für Activision nicht besser laufen. Der neuste Teil der Shooter-Reihe hat kürzlich die 1-Milliarde-Dollar-Marke in 10 Tagen durchbrochen und ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht.

Am 16. November könnte sich der Siegeszug fortsetzen, wenn Call of Duty: Warzone 2.0 zusammen mit Season 1 an den Start geht. Der Battle-Royale-Shooter wird eigenständig als Free-to-Play-Spiel für alle verfügbar sein und wurde von Grund auf neu designt. Darunter auch die brandneue Karte Al Mazrah, über die die Entwickler vorab in einem ersten Video sprechen und natürlich auch Ausschnitte daraus zeigen.

In dieser Woche findet dann die offizielle Enthüllung von Call of Duty: Warzone 2.0 statt. Einige Streamer haben von einer Einladung nach Los Angeles berichtet, und dass sie am Mittwoch live gehen würden.

Morgen dürften uns dann jede Menge neue Informationen zum Spiel erreichen.